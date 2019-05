La presión que sintió Kristen Stewart a la hora de definir su sexualidad

Kristen Stewart parece estar encarrilando su vida, y si hace poco hablaba de su ex, Robert Pattinson, para él que solo le quedan buenas palabras, ahora ha decidido confesarse sobre un tema muy delicado para ella: su sexualidad.

La actriz se ha declarado abiertamente gay durante una entrevista para Associated Press y ha hablado sin tapujos sobre los estigmas de ser continuamente presionado para definir tu sexualidad.

''Siendo alguien a quien le han planteado está cuestión tantas veces, siento que es una gran responsabilidad, una sobre la que he estado continuamente preocupada. Si no fuera capaz de decidirme por una dirección u otra, habría gente que me miraría y diría: ‘No estás dando ejemplo’, pero ese no es mi caso'', afirmó la actriz.

Kristen se ha mostrado especialmente preocupada por la gente joven que cada vez se va sintiendo más cómoda con los parámetros de la heterosexualidad y la homosexualidad.

''Si tuvieras que tener esta conversación con alguien en el instituto, probablemente te pondrían los ojos en blanco y dirían: ¿Por qué estás complicándolo todo tanto? Solo se trata de hacer lo que quieras hacer'', reconocía Kristen.

''Te gusten los chicos o las chicas, eso no define como te sientes por dentro'', concluía Stewart.