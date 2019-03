Kristen Stewart: "Ser famosos es bastante solitario, la gente no quiere hablar contigo"

LA ACTRIZ CONCEDIÓ UNA ENTREVISTA al programa 'Live! with Kelly & Michael'

Kristen Stewart acudió al programa 'Live! with Kelly & Michael' para promocionar su nuevo trabajo, 'Still Alice'. Allí, la protagonista de la saga 'Crepúsculo', habló sobre la necesidad de tomarse un descanso tras dos duros años de trabajo y sobre cómo puede la fama hacerte sentir aislado de la sociedad. Y es que según revela Kris cuando eres famoso es como si la gente no quisiese hablar contigo.