Kristen Stewart y Robert Pattinson, reencuentro romántico en Los Ángeles

Teníamos nuestras dudas sobre si la parejita de 'Crepúsculo' había roto o no. Lo que es innegable es que los actores habían puesto tierra de por medio y que, según contaba un amigo del actor, este le había pedido a su ex que no le visitase en Australia. Ahora Robert Pattinson ya ha vuelto a casa y Kristen Stewart ya ha desplegado sus armas de seducción. ¿Habrá caído Robert en sus 'garras'?

Tal y como hemos podido ver en una foto subida a Instagram por una de sus incontables fans, la pareja se ha reencontrado en Los Ángeles y, además, no en un lugar cualquiera. Kristen le ha preparado al actor un velada de lo más romanticona en un sitio llamado Ye Rustic Inn, un barecito discreto cerquita de su casa y que según ha declarado una fuente a Hollywoodlife: "Es su lugar especial. A Rob le recuerda mucho a los pubs ingleses. Es un sitio muy tranquilo y pueden volver a casa perfectamente después de haber tomado una buena cerveza".



Durante este tiempo de separación la polémica 'Bella' ha aguardado con paciencia, y muchos celos, para que su chico reflexionara y se ha mostrado discreta en compañía de su amigo y compañero Taylor Lautner. Parece que su actitud ha surtido efecto y que, según informa la fuente ya referida para Hollywoodlife, "Rob no descarta ninguna opción y quiere ver cómo la relación avanza para él".

Lo que está claro es que la sombra de la infidelidad de la actriz con Rupert Sanders, el director de 'Blancanieves' y 'La leyenda del cazador', sigue presente. Robert perdona pero no olvida, aunque con lo 'dispuesta' que vemos a Kristen, quién sabe... ¿Habrá vuelto a enamorar a Rob?