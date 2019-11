No es la primera vez que Kristen Stewart sorprende al hablar de su pasado, sobre todo en lo referente a la forma en la que vivió su romance con Robert Pattinson,, y también la posterior infidelidad que la hizo caer en el abismo con el director de 'Blancanieves y la leyenda del cazador', Rupert Sanders.

Y mientras hace un tiempo confirmaba que lo suyo con el actor había sido real, tanto, que solo tiene buenas palabras hacía él, la misma actriz reconoció también sus errores. Y es que al parecer, tal y como reveló Kristen en una ocasión, la presión mediática pudo con su amor.

Sin embargo, lo que nadie esperaba eran las recientes confesiones que la joven ha hecho en el programa de Howard Stern, donde ha llegado a admitir que estaba tan enamorada que habría llegado a casarse con Robert.

A la pregunta del presentador de: "Si te lo hubiese pedido… te habrías casado con él?", Kristen no ha dudado en afirmar que: "No lo sé. No soy una chica tradicional, pero al mismo tiempo, sí. En cada relación en la que he estado siempre he pensado que esa persona era la indicada"", comenzaba explicando.

Y por primera vez, Kristen Stewart no ha tenido reparos en pronunciarse sobre su infidelidad a Robert Pattinson con el director de 'Blancanieves y la leyenda del cazador', Rupert Sanders: "En realidad nunca he podido decir lo que sucedió porque era muy consciente de que podría interpretarse como una necesidad de atención".