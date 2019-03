Kristen Stewart y Robert Pattinson, David y Victoria Beckham, Alexis y Laia Grassi, famosos que perdonan infidelidades a sus parejas

ANTEPONEN EL AMOR AL ORGULLO

¿Perdonarías a tu pareja si te pusiera los cuernos? Muchos de los VIPs no se lo han pensado dos veces a la hora de volver con sus parejas después de que les hayan sido infieles. La última pareja en probar de esta agua ha sido la formada por Alexis, el jugador del FC Barcelona, y Laia Grassi, que ha perdonado al futbolista por liarse con su ex... ¡y dejarla embarazada! Pero como no son los únicos, hemos preparado una lista con los más conocidos... ¿Quieres saber quiénes son?