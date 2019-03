Kristen Stewart, Rihanna, Julia Roberts… ¡Las famosas más cochinas del panorama celebrity!

NO SON TAN PERFECTAS COMO PARECEN

Después de que Victoria Beckham confesase que no se afeitaba las piernas y Rihanna declarase que nunca usaba sujetador, en Celebrities.es hemos sacado la lupa para descubrir qué secretos más 'guarrillos' esconden nuestras famosas. Unas no usan ropa interior, otras prefieren llevar un buen 'matojo' en el sobaco, otras huelen desde dentro de la pantalla… ¡Qué no os engañen que hay algunas muy, muy 'cochinas'!