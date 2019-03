Kristen Stewart se enfada con un paparazzi: "No merecéis respirar el mismo aire que yo"

Hartísima de los fotógrafos, así parece estar Kristen Stewart, y es que la actriz ha protagonizado una escenita totalmente innecesaria, descargando toda su ira contra un paparazzi que le preguntaba por su relación con Robert Pattinson.

"¿Por qué nos dices que nos vayamos a la mierda?" preguntaba el paparazzi. A lo que Kristen le respondió de lo más furiosa: "Porque eres un mierda y no mereces respirar el mismo aire que yo respiro".

No es la primera vez que la actriz se revela contra la prensa. Tras la ruptura con Rob en el mes de mayo también protagonizó una escena similar contra un grupo de fotógrafos, dedicándoles alguna que otra 'peineta'. Stewart nunca se ha caracterizado por su simpatía pero a raíz de su separación con el guapo ex vampiro de Crepúsculo parece que su carácter se ha amargado más de la cuenta... ¡Ay, Kristen, no te enfades y sonríele más a la vida!