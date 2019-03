Kristen Stewart relacionada con la ex novia de Cara Delevingne

La cantante St. Vincent

Los rumores no cesan desde que hace unas semanas han visto a Kristen Stewart en varias ocasiones con la ex novia de Cara Delevingne, la cantante St. Vincent. Aunque la modelo y la artista rompieron hace un tiempo no teníamos noticias que Kristen lo hubiera hecho con su asistente Alice Cargile, pero lo que sí es cierto es que Stewart y St. Vincent están muy unidas.