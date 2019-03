Kristen Stewart le regala dos guitarras de más de 10.000 euros a Robert Pattinson por Navidad

Son muchos los que aseguran que Robert Pattinson y Kristen Stewart están en una crisis de la que no van a salir. Según cuentan, Pattinson no pasó la Navidad con su chica, sino con una amiga en Londres. Sea así o no, la cosa es que su novia no ha dudado en pedirle a Papá Noel un gran regalo muy especial para su amorcito y así 'hacer las paces'...

Según la revista Us Weekly, la actriz gastó más de 10.000 euros en dos guitarras ‘vintage’ para su churri. Ha sido el dueño de la tienda donde las adquirió Kristen, Norman Harris, quien ha contado la historia a la publicación, y asegura que Stewart al ver los instrumentos le dijo que su chico “iba a alucinar al ver las guitarras!”.

Las guitarras,- una Fender Jazzmaster de 1959 y una K&F de acero de 1947-, seguro que han sido el mejor regalo que Rob ha tenido esta navidades. Suponemos que con esto, si es que son ciertos esos rumores de distanciamiento, la pareja habrá conseguido calmar un poco el mal estar que aseguran tenían desde hace semanas.