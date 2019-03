Kristen Stewart rechaza un papel en 'The Juliet' para no trabajar junto a Rupert Sanders

Kristen Stewart no quiere saber nada de Rupert Sanders, director de 'Blancanieves y la leyenda del cazador', con quien tuvo un affaire en el pasado. La actriz, que fue infiel a Robert Pattinson durante el rodaje de esta película, parece querer olvidar todo lo sucedido en el pasado y continúa con su vida lejos del director.

Kristen ha rechazado un papel en la película 'The Juliet' al enterarse de que iba a ser dirigida por Ruperts. Y es que según ha confesado una fuente cercana a la revista Star: “Kristen quiere estar aquí, pero no quiere relacionarse con Rupert. Ella sufrió mucho con lo de la infidelidad y se sintió devastada cuando la prensa mostró las imágenes de su affair con el director. Hasta llegó a creer que sería el fin de su carrera. Es por eso que prefiere no volver a involucrarse más con Sanders”.

Hace poco Robert hablaba durante una entrevista para Esquire UK sobre la infidelidad de su ex y dejaba claro que ya era agua pasada: "Las cosas pasan, ¿sabes? Somos gente joven... es normal. Lo más difícil es estar hablando de ello después".