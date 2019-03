Kristen Stewart no quiere oír hablar de matrimonio

Después de estar en boca de todos y de que se haya dicho que Kristen Stewart se había mudado con Robert pensando en casarse después con él, la protagonista de Crepúsculo niega rotundamente que esté pensando en el matrimonio y no entiende por qué muchas chicas están obsesionadas con dar el 'sí quiero'.

La actriz de 20 años insiste en que no quiere vestir de blanco como la mayoría de chicas, al menos por ahora. Lo cierto es que para pensar en el matrimonio, Kristen debería tener pareja y, por el momento, desmiente los rumores de noviazgo con Robert Pattinson diciendo que son sólo amigos.

"No a estas alturas de mi vida. Quizá soy completamente distinta a cualquier otro. Hay un montón de chicas que no pueden esperar para casarse y planear su boda con mucho tiempo de antelación. Yo no soy así, yo realmente quiero formar una familia en algún momento, pero no sé cuándo", contaba Kristen a la televisión alemana.

Son muchos los que quieren ver a Robert y a Kristen juntos, entre ellos sus amigos más cercanos. Hace unos días uno de los allegados de la actriz aseguraba que Stewart estaba muy emocionada después de haber comprado una casa en Los Angeles a la que los protagonistas de Crepúsculo se habían mudado.

Tras el desmentido, hace poco, de Pattinson es ahora Kristen la que desmiente su relación con el actor, en el canal 'Tele 5' de Alemania: "Al principio de las películas no había para nada una relación, porque no nos conocíamos de nada, pero ahora es todo diferente. Hemos lanzado estas películas juntos y se ha convertido en un buen amigo mío". "Taylor y Rob son increíblemente importantes para mí. Siempre somos honestos mutuamente sin tener que preocuparnos de si estamos hiriendo los sentimientos del otro", confesó.