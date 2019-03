Kristen Stewart quiere ligarse a Zac Efron porque es muy diferente de Robert Pattinson

Un nuevo romance se palpa en el ambiente o eso es lo que le gustaría a la interesa en el asunto: Kristen Stewart. Y es que desde que lo dejara con Robert Pattinson en mayo la actriz no ha salido con nadie, y ahora después de tanto sufrimiento ha decidido que ya es hora de ser feliz y volver a intentarlo en el amor. El candidato a quien le ha echado el ojo encima es nada más y nada menos que el chulazo de Zac Efron, según informa Star Magazine.

Una fuente afirmó a la revista: “La relación de Kristen con Rob era muy tensa". Además de añadir: "Ella está lista para pasar un buen rato, y quiere salir con alguien completamente diferente a él".

También han declarado que Zac está muy entusiasmado con conectar con Kristen. ¿Sentirán los dos lo mismo? ¿Estaremos ante la nueva pareja de moda? ¿Qué pensará Rob al respecto?

Aunque un amigo ha confirmado: “Él es un poco playboy “, y añadió: “Así que él quiere mantener su estilo de vida de fiesta intacto. Él no está en busca de algo emocional, y Kristen no quiere nada serio. Esto podría funcionar muy bien para los dos”. Desde que rompiera con Vanessa Hudgens no se le conoce ninguna otra novia sería hasta el momento. ¿Será Kristen la definitiva…?