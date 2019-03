Kristen Stewart: "No puedes controlar de quién te enamoras"

Habla sin tapujos sobre su relación con Robert Pattinson

Kristen Stewart se convierte en la portada de Marie Claire y no se muerde la lengua a la hora de contar lo que piensa. Es por eso que en la entrevista que le ha realizado la revista la actriz no ha tenido ningún problema en hablar sobre su ex relación con Robert Pattinson, en la que ha confesado que “nunca sabes de quién te enamoras”.