Kristen Stewart se niega a conocer a la nueva novia de Robert Pattinson

EL ACTOR INVITÓ A KRISTEN A IR A COACHELLA PARA PRESENTARLE A FKA

Kristen Stewart no lleva muy bien que Robert Pattinson vaya tan rápido con su nueva novia, FKA Twigs: planes de boda, hijos… El actor propuso a Kristen verse en Coachella y así de paso presentarle a FKA, pero Kristen decidió desistir la invitación. Y es que, según ha revelado una fuente al portal HollywoodLife.com, la actriz prefiere seguir teniendo un buen recuerdo de Coachella y no pensar en él como en el lugar donde conoció a la nueva novia de su ex.