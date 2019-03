Kristen Stewart se niega a aclarar su orientación sexual

¡A Kristen Stewart no le gustan las etiquetas! Así lo ha demostrado en su última entrevista para la revista Variety donde se ha negado a definir su orientación sexual. Aunque la actriz no se avergüenza de sus sentimientos, Kristen prefiere no airear su vida privada aunque no esconda sus relaciones sentimentales ya sean con un hombre o una mujer. "Si no lo entiendes, no tengo tiempo para ti", sentencia sobre el tema.

La protagonista de la saga 'Crepúsculo' ha intentado explicar en la entrevista por qué intenta mantener la ambigüedad con su orientación sexual: "No quiero convertirme en un ejemplo para otros jóvenes, ese sería el camino fácil. Creo que el momento que estamos viviendo es importante y quiero forma parte de él".

Stewart confiesa que cuando era más joven si sentía la presión de saber quién era pero que ahora es feliz habiendo pasado esa etapa: "Tenía que tener una repuesta sobre quién era yo. Me sentía rara con esta responsabilidad porque no quería parecer que tenía miedo". La intérprete ha confesado que por fin ha encontrado el lugar donde se siente cómoda ya que las cosas han cambiado mucho y se está beneficiando del momento.