Kristen Stewart y Nicholas Hoult, pillados disfrutando de una romántica vuelta en noria

¡Cómo se lo están pasando Kristen Stewart y Nicholas Hoult! La pareja de actores se encuentra en Singapur rodando su próximo trabajo, pero entre toma y toma, Kristen y Nicholas están aprovechando el tiempo: de cena, haciéndose piercings… y ahora montando en noria.

Así han captado a la que parece ser la nueva pareja del celuloide, dando una romántica vuelta en noria. Y como todo lo que haga Kristen es noticia, y más si está con el ex de Jennifer Lawrence, los fans no han desperdiciado la oportunidad de captar este momentazo de la pareja de actores.

Una imagen que nada tiene que ver con las últimas declaraciones que la actriz ha concedido al periódico The Independent donde confiesa lo sola que se siente en los rodajes:

"Los actores nos aislamos mucho. No es que me queje, es solo que tienes una perspectiva distinta de las cosas porque la gente no te habla. Ellos sienten que ni siquiera pueden acercarse a decirte hola, así que de repente te sientes muy solo. Lo que los actores hacen normalmente es contratar a sus amigos, pero entonces las líneas entre la amistad y el trabajo empiezan a difuminarse".

Pues parece que en este rodaje junto a Hoult no tiene esa sensación…