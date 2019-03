Kristen Stewart, muy incómoda en Crepúsculo por culpa de las extensiones que lucía

Kristen Stewart no está muy orgullosa de su etapa en la que dio vida al personaje de la saga 'Crepúsculo', Bella Swan. Recientemente ha hablado para el show televisivo Ellen DeGeneres, y ha recordado esa época de inseguridades adolescentes, de lo complicada que es la fama y de las incómodas extensiones que llevaba en la película. La actriz define esta etapa como un pasado "incómodo, terrible y extraño". Pero que tuvo su lado bueno: "Sí, tuvo su parte beneficiosa. Me empujó a luchar contra la fama y la gran atención que en mi se centraba entonces. Yo estaba en una etapa de mi vida de esas incómodas en las que... ¡ahhh! ", declaró para el show de Ellen.

A estas incomodidades que sentía en ese momento de su vida, le sumamos las extensiones. Según ha dicho la actriz: "eran muy incómodas". Pero es evidente que no es el único motivo por el que la actriz se sentía insegura en ese momento de su vida. Cuando ve las fotos de 'Crepúsculo', la actriz recuerda lo difícil que fue ese momento y según declaró en la entrevista, no era solo por las extensiones: "puede que no sólo me sienta incómoda viéndolas por pensar en esas incómodas extensiones de pelo".

Lo que para muchas habría sido una vida de ensueño al lado de Robert Pattinson, rodeada de fama y con un exitoso proyecto profesional entre sus manos, para Kristen fue una época complicada. Aunque lo recuerda como si fuese ayer, a Stewart no le vienen sus mejores vivencias a la mente cuando piensa en la saga de vampiros. La complicada edad y lo difícil que resulta la fama de vez en cuando, tienen la culpa de que la actriz no disfrutase del momento.

Pero esta experiencia le ha servido para afrontar su vida profesional de una forma completamente diferente desde entonces: "Desde el momento en el que empiezas a pensar en tu carrera como una trayectoria (como si fueras a perder alguna oportunidad) entonces no estás haciendo algo por ti mismo. Es el momento de plantearte que estás trabajando, verdaderamente, para el público. Y por tanto, de esta manera, te habrás convertido en una bolsa de patatas fritas", declaró la actriz.