Kristen Stewart muestra su lado más sensual para Balenciaga

Hace unos meses vimos a Kristen Stewart en la Paris Fashion Week celebrada en la capital de Francia. Ahora, la actriz vuelve a prestar su imagen para la firma francesa, protagonizando la nueva campaña publicitaria del perfume de Balenciaga, Florabotanica.

En el cartel aparece de lo más sexy mostrando en todo momento su belleza innata y cubierta por coloridas flores:"Afortunadamente, me gusta el olor de esta fragancia, así que no tengo me mentir sobre ella", bromeaba la actriz durante una entrevista.

Actualmente, Stewart se encuentra en Berlín rodando su próxima película 'Sils Maria', dirigida por Olivier Assayas, donde compartirá cartel con Chloe Moretz o la mismísima Juliette Binoche.

Además, ahora tendrá que compaginar su carrera como actriz con su trayectoria como modelo y sus estudios de Literatura Inglesa ya que hace unos días conocíamos su decisión de ampliar nuevos horizontes y matricularse en la universidad. ¡Kristen puede con todo!