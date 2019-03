Kristen Stewart, Miley Cyrus, Angelina Jolie son... ¡Las robanovios!

Kristen Stewart no ha sido la única ‘robanovios’. Parece que nuestras celebrities son muy dadas a coger lo que no es suyo y muchas veces se encaprichan de hombretones que ya tienen dueña. Y como parece que rodar una peli juntos une mucho, Angelina Jolie no dudó en robarle el marido a Jennifer Aniston. Brad Pitt se quedó prendado de las armas de mujer de Angelina durante el rodaje de 'Mr. & Mrs. Smith' y le dio un disgusto muy grande a Jennifer dejándola sola y abandonada.

Y otra que se encaprichó durante el rodaje de 'Cisne Negro' es Natalie Portman. La actriz se enamoró locamente de su coreógrafo en la peli, Benjamín Millepied. Y es que entre tanto bailecito debió surgir el amor, lo que supuso que Benjamin rompiera con su anterior novia. Otro rodaje que acabó en amor fue el la película de ‘El mexicano’. Julia Roberts en vez de echarle el ojo a Brad Pit prefirió a Daniel Moder. Solo había un problema, él estaba felizmente casado con una maquilladora, de la que se separó poco después.

Muy guapa, muy rubia y muy espabilada es Vanessa Romero. La actriz le quitó el novio a su compañera de reparto en ‘Aquí no hay quien viva’, Maria Adanez. El hombre en cuestión era Roberto Caballero, el productor de la serie. Casualidades de la vida quizás... Si hay una que las ha liado y grandes es Lindsay Lohan. Ella arrasa por donde pasa y ya le quitó el churri a Paris Hilton para más tarde hacer que Marilyn Manson y Dita Von Teese se separaran.

Pero no solo las actrices le roban el novio a otras. La modelo Gisele Bündchen es una amante del fútbol americano y en uno de los partidos le echó el ojo al jugador Tom Brady y se lo quitó a la actriz Bridget Moynahan. Y la cantante Miley Cyrus no podía faltar en esta lista. Sabemos que la ex niña Disney cuando se encapricha de algo no hay quien se lo quite de la cabeza. Eso le debió pasar con su novio, Liam Hemsworth, que se lo robó a su amor de instituto, Laura Griffin.