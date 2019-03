Kristen Stewart se merece más el amor de Robert Pattinson que Katy Perry

Como cada jueves ha llegado el momento de conocer al ganador de nuestra batalla celebrity, y no solo eso, además ya tenemos seleccionados los tres mejores comentarios que se han llevado el oro, la plata y el bronce de esta semana.

Tras el pasado Festival de Coachella donde vimos juntos a Robert Pattinson y Katy Perry, una vez más, pensamos… ¿Ha cambiado el exvampiro a Kristen Stewart por la cantante? Aunque les hemos visto en más de una ocasión compartir noches de fiestas, últimamente Rob y Katy son pillados juntos con más frecuencia.

Por este motivo pensamos qué mejor que vosotros celebriteros decidieseis quién se merecía más el amor del sexy Pattinson, y por fin tenemos el resultado. Kristen Stewart ha ganado con mucha diferencia a Perry, y es que el amor de los protagonistas de 'Crepúsculo' sigue conquistando los corazones de todos, y así ha quedado demostrado una vez más.

Estos han sido los tres mejores comentarios que esta semana se han llevado el oro, la plata y el bronce:

El oro es para…

Marilyn63 "Me gustaria que Kristen se quedara con Rob, porque como dice el dicho "donde hubo fuego, cenizas quedan". Pero por otro lado, creo que Kristen se merece a alguien mejor. Robert fue muy malo con ella, sé que tal vez ella se lo busco; pero lo cierto es que la hizo sufrir demasiado y ella necesita a alguien que la ame como ella se merece...."

La plata se la ha llevado…

S.valtierra "Claro clarinete! Robsten forever! Ella se portó fatal con el pero son jóvenes y se cometen errores... Así por supuestíísimo que Kristen es quien se merece el amor de Rob"

Y el bronce es para…

LaXula "Quizas no sea muy objetiva porque a mi Kristen de siempre me ha parecido un huevo sin sal....pero además la experiencia me dice q las relaciones estas tan complicadas, con tantas idas y venidas, que ahora sí que ahora no....terminan mal....así que para que alargarlo más? A por otra cosa mariposa!!! Y si es con katy, pues mira que bien, que la chica es mona y parece mucho más divertida!"