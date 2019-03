Kristen Stewart, Lily Allen y Seal nos enseñan su vida ‘detrás de las cámaras’ en las mejores imágenes de la semana

CLB PAPARAZZI LO QUE NO TE PUEDES PERDER

¿Qué hacen las 'celebrities' cuando no están entre flashes y sobre alfombras rojas? ¡Aquí lo podéis ver! Kristen Stewart se ha marcado una peineta en California dedicada a los paparazzis. El cantante Seal se saca un pa'luego mientras hace de canguro de su hija. La parejita del momento, Fernando Alonso y Lara Álvarez, no dejan de pasear su amor, esta vez por las calles de Jerez de la Frontera. Con un look dorado brillante, Lyli Allen da un concierto en Hong Kong junto a un biberón. La realeza tampoco se escapa del CLB y es que el príncipe Harry estaba muy sonriente con los próximos participantes en la maratón de Londres.