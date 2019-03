Kristen Stewart, entre lágrimas tras encontrarse a Liberty Ross en el Festival de Coachella

Basta que no quieras encontrarte con alguien para que el destino te juegue una mala pasada. Y esto es lo que le ha pasado a Kristen Stewart durante uno de los conciertos en el Festival de Coachella 2013. La actriz estaba junto a su chico, Robert Pattinson, en primera fila del concierto Jurassic 5's cuando de repente...¡Sorpresón! Se encontraron la modelo Liberty Ross, que no es otra que la ex del cineasta Rupert Sanders, con el que Kristen tuvo una aventura el año pasado que le costó su relación. ¡Momentazo!

Liberty estaba acompañada de su nuevo novio, Jimmy Iovine y su amigo Bono, de U2. Según informa The Sun, Kristen no sabía dónde meterse e incluso se le escapó alguna lagrimilla ante tan incómoda situación. Robert, mientras tanto, seguía atento al concierto y sonreía como si allí no pasase nada.

Según ha informado una fuente, "Kristen todavía se siente muy culpable. Ella y Rob habían dado un giro en los últimos meses y los dos estaban allí para divertirse, lo último que querían era hacer sentir incómoda a Liberty". Quizás por eso Rob disimuló y disfrutó a sus anchas del concierto. Incluso, cuando terminó, pudo estar con el grupo a quien tenía muchas ganas de conocer en el backstage. ¡Es lo que tiene ser VIP!

Recién hechas las paces, imaginamos que este incidente no le hizo mucha gracia a la pareja. Eso sí, después de lo que le ha costado a Kristen recuperar a su vampirito parece que lo suyo funciona a las mil maravillas. ¿Les habrá afectado mucho el encontronazo? Esperemos que no...