Kristen Stewart, Jennifer Aniston, Selena Gomez o Rihanna son algunas de las famosas que no han olvidado a sus exparejas

Hay personas que no son capaces de olvidar a ese gran amor de su vida, y a pesar de que el tiempo siga corriendo es imposible que borren de su mente a su expareja. Muchas son las celebrities que han sufrido y sufren este mal de amores que consiste en seguir enamorado de tu ex. A continuación te mostramos los casos más sonados.

Sin duda alguna en esta lista no podía faltar Jennifer Anniston. La que ostentó el título de divorciada del mundo tras su ruptura con Brad Pitt ha estado, está y estará siempre colada por los huesos de su macizorro ex, y no es para menos. Y es que a pesar de haberse vuelto a casar con otro buenorro como Justin Theroux, Aniston jamás olvidará a Brad ni el dolor por el que pasó después de separarse.

Otra famosa que sigue pillada por su ex es Kristen Stewart. Ell y Robert Pattinson fueron durante unos años la pareja más enviada de la gran pantalla algo que la actriz no ha borrado de su mente.

Quizás le ejemplo más reciente es el de Miley Cyrus y Liam Hewsworth. Aunque es tuvieron a punto de pasar por el altar la ruptura llegó antes de consolidar su relación con un 'Si quiero', pero tras varios años de reflexión parece ser que de nuevo están en trámites de que aquello tan bonito que tuvieron vuelva a florecer.

Es imposible terminar esta lista sin nombrar a Selena Gomez y Justin Bieber. Ambos se amaron y se siguen amando pero hay algo que les impide que esto vuelva a ser lo que fue. No sabemos el porqué, pero estamos seguros que los dos siguen enamorados entre sí, aunque por el momento sigan viviendo sus vidas por separado.