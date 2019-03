Kristen Stewart habla por primera vez sobre la relación de Robert Pattinson con FKA Twigs

Según 'Hollywood Life', fuentes cercanas a Kristen Stewart han comentado cómo se siente la actriz tras conocerse el romance de su ex, Robert Pattinson, con FKA Twigs. Estas fuentes han asegurado: "Kristen sabe lo de Rob y Tahliah. Es algo agridulce. Ella está feliz si él es feliz, pero aún así es doloroso." Y continúa: " Kristen sabe que tiene que ser algo serio si él ha mostrado su afecto en público. Ella sabe que Rob es muy cuidadoso y no andaría de la mano con nadie ante los ojos de todos si no estuviera pillado por ella".

Wow! Nadie mejor que Kristen conoce a Rob y si a ella le parece que la relación del actor con la artista va en serio, debe de ser complicado para Stewart reconocerlo. Las mismas fuentes comentaron: "Kristen está contenta de no estar en Los Ánegles. Lo último que querría hacer es interponerse entre los dos. Sería algo raro. Sigue siendo un asunto delicado."

En efecto, no debe de ser un momento fácil para Kristen aunque siga de lo más cómplice con su compañero de reparto, Nicolas Hough, pues será difícil olvidar del todo a Robert.