Kristen Stewart habla por primera vez de su novia Alicia Cargile

Kristen Stewart, por fin, no se esconde. La actriz habla sin miedo de sus sentimientos en una entrevista, que saldrá el próximo mes de septiembre, para la edición británica de la revista Elle. Aunque tendremos que esperar unos meses para leer el contendido completo, la publicación ha hecho un adelanto donde Stewart declara su amor a su novia, la productora Alicia Cargile.

"Creo que ahora mismo estoy realmente enamorada de mi chica. Hemos roto un par de veces y hemos vuelto. Finalmente puedo sentir de nuevo", ha declarado la protagonista de 'Café Society'. Además, la intérprete ha explicado por qué era tan reservada respecto a sus relaciones anteriores: "Cuando salía con chicos lo escondía porque sentía que trivializaban con mi vida privada y eso no me gustaba". Por otra parte, reconoce que a partir de haber salido con chicas, se ha atrevido más a mostrar parte de su intimidad: "Me di cuenta que si lo ocultaba era como que me avergonzaba de que lo que era. Abrí mi vida y soy mucho más feliz".

"Lo importante es vivir de una manera verdadera y yo lo hago", ha asegurado la actriz de Crepúsculo. Kristen se ha quitado la máscara, habla de su bixesualidad sin tapujos. Serena, sincera y feliz se muestra en su última entrevista: "Estaba obsesionada por tener el control de las cosas, trataba de anticipar lo que iba a pasar". Después de todo lo que se ha comentado sobre la orientación sexual de la actriz,es la propia Kristen quien confirma su relación con Cargile.