Kristen Stewart habla sobre la fama para la revista Elle

Kristen Stewart ha posado para el fotógrafo Michael Thompson en una sesión de fotos inspirada en la popular pasarela que diseñó Karl Lagerfeld este mismo año para el desfile de Chanel. La actriz nos ha deleitado con varias imágenes de lo más originales en las que aparece vestida con prendas de Chanel, firma de la que es imagen, y en un escenario de lo más peculiar: un supermercado.

Rodeada de latas de conservas, verduras, frutas y cestas de la compra, Kristen mantiene su estilo intacto mientras luce de lo más elegante unos sofisticados outfits. El shooting se incluye dentro del nuevo número de septiembre de la revista Elle, un medio en el que se puede leer en el interior de sus páginas una de las entrevistas más sinceras de la californiana, en la que trata temas como el de la fama y la evolución de su carrera como actriz.

"En ningún momento me he sentado y me he puesto a planear cómo debería avanzar (en mi carrera profesional) de aquí a adelante". Con estas palabras, Kristen reflexiona sobre cómo se plantea su evolución en el mundo del cine, un mundo en el que despegó con fuerza desde su aparición en el papel protagonista de 'Crepúsculo'. También ha comentado: "Desde el momento en el que empiezas a pensar en tu carrera como en una trayectoria –como si te fueras a perder alguna oportunidad o momento- entonces tú nunca estarás haciendo algo por ti mismo. Entonces verdaderamente, realmente y específicamente estarás trabajando para el público. Te habrás convertido en una bolsa de patatas fritas”.

Kristen se sincera tratando el tema de la presión mediática y afirma que hasta la más mínima acción puede afectar negativamente a su imagen como actriz y como persona, con todo lo que ello implica.