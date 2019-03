Kristen Stewart: "La gente te quiere más cuando pierdes"

En los últimos años la vida de Kristen Stewart ha dado un giro de 180 º y con este cambio también hemos podido comprobar que la actriz ahora vive más relajada y no oculta tanto su vida privada como cuando era pareja de Robert Pattinson.

Así, la intérprete pasea en la actualidad de la mano de su pareja, la productora de efectos visuales Alicia Cargile, sin reparos y es captada por el objetivo de los fotógrafos sin esconderse. Actualmente Kristen está de promoción de su última película, 'Café Society', de Woddy Allen, y ha hablado con El País por ello donde ha reconocido que ahora se siente más cómoda.

"Tenía un montón de ansiedad por nada. Cosas de juventud. Ahora me siento más cómoda", comenta la actriz al medio. Y añade: "Las cosas se han vuelto más sencillas, lo cual está muy bien", afirma. Aunque admite que es una persona muy competitiva eso no se aplica a su trabajo artístico. "He aprendido a callarme. La gente te quiere más cuando pierdes", concluye.