Kristen Stewart flirtea con Sean Friday, el novio de Demi Moore

¡Vaya, vaya, vaya! ¿Está dispuesta Kristen Stewart a robarle el novio a Demi Moore? Según revelan algunos testigos, Demi acudió a una cena de negocios acompañada de su novio, Sean Friday.

A la velada se incorporó también Kristen que no dudó en flirtear con el chico de Demi. Gestos de complicidad, risitas…, según los presentes, Moore no les quitaba el ojo de encima. ¡Y no sólo eso! Sino que los dos ‘amiguitos’ estaban tan divertidos que no atendieron a nada de lo que se hablaba en la mesa.

Por otro lado, hay quienes han salido en defensa de la actriz de Crepúsculo diciendo que ya está muy escarmentada de lo que le sucedió con Rupert Sanders y que no quiere cometer de nuevo el mismo error, ya que sería un suicidio profesional.