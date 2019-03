Kristen Stewart vs. FKA Twigs: ¿de parte de quién estas en la pelea?

La historia entre Kristen Stewart, Robert Pattinson y FKA Twigs parece que no ha hecho más que empezar. Y es que ya son muchas las noticias que nos llegan día a día sobre las idas y venidas de este curioso trío celebritero.

Las últimas informaciones cayeron como un jarro de agua fría sobre Kristen Stewart, que no podía creerse que Robert Pattinson acabase de comprarse una casa en su misma zona residencial. Algo que aún no ha debido de asimilar correctamente ya que su reacción ha sido insultar a la cantante: "Es jodidamente fea, no puede estar con alguien como Robert".

De momento no sabemos cómo se habrá tomado la parejita el ataque de celos de la actriz, pero estamos convencidos de que esto no va a quedar así. ¿Tú de qué lado estás? ¡Vota!

