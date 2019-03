Kristen Stewart, fascinada con la posibilidad de tener a su lado a Robert Pattinson de nuevo

Desde hace tiempo Kristen Stewart se muestra más abierta que nunca, la actriz de 'Crepúsculo' ha vuelto a conceder una amplia entrevista.

En esta ocasión, la intérprete habla largo y tendido para Uproxx. Y es que aunque Kristen esté actualmente saliendo con Alice Carlige, la actriz ha revelado que no tendría ningún problema de volver a tener a Robert Pattinson a su lado. Pero que no cunda el pánico, no es que el actor haya roto con FKA Twigs y quiera volver a intentarlo con Stewart, solo se juntaría si hubiese una nueva entrega de la saga de Stephenie Meyer.

"Sí, por supuesto. Para ser honesta contigo, estaría interesada. Me fascinaría, pero no debería afectarme emocionarme de ninguna de las maneras", revelaba la actriz al citado medio.

Unas declaraciones que han hecho que sus fans vuelvan a recuperar la ilusión en ver de nuevo a la pareja más cinematográfica de Hollywood compartiendo pantalla de nuevo.