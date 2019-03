Kristen Stewart, envidiada en el colegio

La protagonista de la saga Crepúsculo ha admitido que en el colegio la llamaban "zorra" por la envidia que sus compañeros tenían de su carrera en Hollywood. La pobre Kristen también se ha quejado de que siendo niña no podía ni tener amigos. Y es que ya se sabe que a veces el precio de la fama es muy alto.

"Yo no me podía relacionar con niños de mi misma edad. Eran malos y no te daban ninguna oportunidad", ha dicho Kristen Stewart quejándose en ShowbizSpy. "Nunca fuí ese tipo de chica que va hablando de ser una actriz así que no me ví envuelta en todo el lío hasta que alguien vio una antigua película mía", confesó. "Intenté restarle importancia, pero definitivamente lo que obtuve como respuesta fue, '¡Qué zorra es!", añadió recordando los amargos días de su juventud desde que se convirtiera en actriz.

Recientemente Kristen Stewart negó haberle confirmado a Oprah Winfrey que mantenía una relación sentimental con su compañero de reparto, Robert Pattinson. La actriz asegura que la única conversación que mantuvo con la presentadora en el backstage fue de simple cordialidad.

"'¿Cómo estás?', me preguntó, y yo dije, 'Bien'. Ella insistió, '¿Estás nerviosa?' y yo contesté, 'Sí, lo estoy pero creo que estoy bien'. Luego ella dijo 'Bueno, lo pasaremos bien' y pasó de largo", explicó Kristen.