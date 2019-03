Kristen Stewart envía cartas de amor a Robert Pattinson para pedirle perdón

LA ACTRIZ NO SE RINDE Y SIGUE LUCHANDO

El culebrón continúa y Kristen Stewart no se rinde. Está tan arrepentida por la infidelidad que no deja de enviar cartas de amor a Robert Pattinson, rogando su perdón. Además, la actriz estaría siguiendo una dieta a base de cigarrillos y red bull sin azúcar. Vamos, que Kris ha tocado fondo y no sabe ya como recuperar el amor de su vampiro.