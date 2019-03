Kristen Stewart: "Con la edad estoy desarrollando un trastorno obsesivo compulsivo"

Kristen Stewart tiene una manía muy pulcra y es que se entretiene y le gusta dejar todo limpio y muy ordenado. Según ha confesado la actriz a la revista ELLE, limpiar le mantiene tranquila y relajada.

"Creo que con la edad estoy desarrollando un trastorno obsesivo compulsivo. Tengo la sensación de que si no tengo todo ordenado voy a perder algo", confesó la actriz. Y además añadió que cuando limpia evita tener que hacer cosas más urgentes: "Siempre me digo: Céntrate en lo que tenías que hacer. Si tienes que escribir a alguien, tomar una decisión o llamar a quien sea para hablar de un tema creativo, ¡hazlo ahora! No hace falta que organices antes tu escritorio".

La estadounidense habló hace unos meses sobre sus ataques de pánico, ocasionados por el estrés al que estaba sometida diariamente. Parece ser que esto es lo que ha provocado la aparición de los trastornos mentales posteriores, que le han convertido en una "obsesa del control e hipocondriaca", según ha contado ella misma.