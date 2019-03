Kristen Stewart echa de menos a sus ‘hijos’ más que a Robert Pattinson

ADOPTÓ UN CACHORRO CON SU CHICO

El trabajo de actriz es muy duro y si no que se lo digan a Kristen Stewart. Los rodajes hacen que esté fuera de casa durante meses y no puede evitar echar en falta a su familia, a sus amigos y a ¡sus perros! Nada de Robert Pattinson. La estadounidense puede vivir lejos de su novio pero no soporta la distancia que la separa de sus pequeños. ¿Qué pensará Rob de todo esto?