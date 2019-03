Kristen Stewart, dispuesta a dejarlo todo si Robert Pattinson le pide que vaya a Australia

Desde que el pasado verano Kristen Stewart le fuera infiel a Robert Pattinson con el director Rupert Sanders, su relación anda en la cuerda floja. El actor decidió darle una nueva oportunidad y, desde entonces, parecía que las cosas comenzaban a ir viento en popa.

Pero hace tan sólo unos días, Rob decidió que quería aprovechar su viaje a Asutralia por motivos profesionales para tomar una decisión sobre su relación. Kristen no ha tenido más remedio que aceptarlo pero está en un sinvivir, por lo que le ha confesado a sus amigos más íntimos que si Pattinson le pide que vaya a verle, ella estaría dispuesta a dejarlo todo para correr a su lado.

El problema es que por el momento parece que el sexy vampiro no tiene mucha intención de decirle ni ‘mu’. “Lo principal ahora para Kristen es Rob y hacer que su relación funcione. A ella le encantaría ir a Australia a verle, pero no quiere hacerlo si él no la invita, así que lo respetará. Sabe que quiere estar muy concentrado en su nuevo proyecto …”, dice una persona cercana a la actriz a HollywoodLife.com.

Al parecer, Stewart aún no pierde la esperanza y quiere que las cosas realmente funcionen. ¿Será posible?