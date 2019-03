Kristen Stewart ha dejado de ser atractiva y sexy para Robert Pattinson

No es ningún secreto que Robert Pattinson ha vuelto a creer en el amor gracias a FKA Twigs, pero no es sólo eso, es que ahora Rob está ciego con su nueva chica. Tanto que ha llegado a reconocer que para él ahora Kristen Stewart no es sexy.

Así se lo confesaba una fuente cercana al actor al HollywoodLife.com: "Kristen ya no es tan sexy para él". Y es que como ha confesado el actor en varias ocasiones a él le gustan las mujeres con el pelo largo, y recordemos que desde hace meses Kristen decidió dar un cambio radical a su look cortándose la melena.

"A Rob le encanta el pelo largo de FKA porque realmente abraza su feminidad, que es un verdadero punto caliente para Rob. Él está loco por ella", añadía la misma fuente.

Un amor que según las declaraciones de FKA es mutuo, porque como reveló hace días Rob es el amor de su vida.