Kristen Stewart cumple 22 añitos junto a su chico Robert Pattinson

Este es el año de Kristen Steward, no sólo porque en este 2012 se estrena 'Amanecer Parte 2', 'On the Road', y 'Blancanieves y la Leyenda del Cazador', sino porque con sólo 22 primaveras, la actriz disfruta de un gran éxito, tanto profesional como personal, al lado de su novio Robert Pattinson.

Aunque ya pudimos verla con 12 años haciendo sus pinitos en la gran pantalla con 'La habitación del pánico' junto a Jodie Foster, tuvo que esperar unos cuantos más para ser reconocida mundialmente gracias al papel de Bella Swan en la saga ‘Crepúsculo’.

Un papel que la ha dotado tanto de éxitos profesionales como personales. Ha raíz de la interpretación de la frágil chica que se enamora perdidamente de un vampiro, las ofertas no han dejado de lloverle. Películas como 'The Runaways', 'Welcome to the Rileys', 'The Yellow Handkerchief' han sido títulos que ha protagonizado.

Con nuevos proyectos que alargan su carrera, Kristen estrenará a lo largo de este año 'On the Road' y 'Blancanieves y la Leyenda del Cazador', donde veremos a la actriz dando vida a personajes muy distintos a los que nos tiene acostumbrados. También acabará con Bella, a la que ha encarnado a lo largo de cuatro años y que, tras el estreno de 'Amanecer Parte 2', en noviembre, quedará grabado en ella como un bonito recuerdo.

Gracias a la primera película basada en la novela de Stephenie Meyer, conoció al que se ha convertido en el hombre de su vida, tanto en la pantalla como fuera de ella. Una relación que, aunque se llevó en secreto, poco pudieron hacer por esconder. Desde entonces, han sido una de las parejas más seguidas y admiradas de Hollywood, consolidando su amor con el paso de los años y sumando éxitos, en conjunto y en solitario.

La actriz nació tal día como hoy en 1990, en Los Ángeles, con esta profesión bajo el brazo, ya que su padre, John Stewart, es un director y productor de televisión y su madre, Jules Mann-Stewart, una guionista nacida en Australia. Unos genes que demuestran, que Kristen nació para el espectáculo.