Kristen Stewart se convierte en la sexy portada de Vanity Fair Francia

La actriz de 24 años ha sido la portada del nuevo número de la revista Vanity Fair Francia. En ella Kristen Stewart posa de lo más sexy y sugerente, desprendiendo confianza por los cuatro costados. Esta actitud sumada a su gran personalidad como actriz le ha valido a Stewart el reconocimiento de un gran número de seguidores, que se desviven a cada paso que da su ídolo.

A pesar de que la revista no suele incluir entrevistas en sus ediciones, esta vez la ocasión lo merecía y Kristen se ha sincerado sobre el éxito en su carrera profesional: "Creo que después de Crepúsculo y Blancanieves, que fueron grandes películas, sentí que no quería buscar otra ‘grande y exitosa película", haciendo referencia a los dos años sabáticos que tuvo después de estos dos blockbusters. “Una cosa que la gente hace tras haber hecho dos películas enormes es pensar que eso es a lo que se deben de dedicar, a hacer grandes films, y seguir en esa onda. Yo me bajé de esa enorme onda y dije: voy a ir a por ello por ahora, pero volveré a salir más tarde". Dicho y hecho, dos años después Kristen ha conseguido protagonizar hasta cuatro películas este mismo año y tiene entre sus proyectos tres más para 2015.

Desde luego, la californiana está imparable y no nos sorprende que numerosos medios quieran contar con su peculiar imagen en sus publicaciones, pues todo lo que toca la actriz, se convierte en oro.