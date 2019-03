Kristen Stewart confiesa que su relación con Robert Pattinson era un producto

Kristen Stewart ha confesado a T Magazine que su "relación con Robert Pattinson era un producto" y que eran los fans de 'Crepúsculo' quienes querían que ellos estuvieran juntos en la vida real.

"No era la vida real. No es que yo quiera ocultar lo que soy u ocultar cualquier cosa que estoy haciendo en mi vida. Es que yo no quiero ser parte de una historia cuyo valor sea el entretenimiento", ha revelado la actriz.

Pese a haber sido siempre muy reservada, desde que comenzó a salir con chicas se ha vuelto un poco menos celosa de su intimidad, llegando a hablar incluso de su relación con Alicia Cargile. "Todavía quiero proteger mi vida personal, pero no quiero que parezca que me avergüenzo de la idea, es una especie de sentir que le debo algo a la gente", decía a T Magazine.

Los motivos de la ruptura entre Kristen y Robert fueron una infidelidad por parte de ella con el director de cine Rupert Sanders y la finalización de un contrato que ambos habían firmado y que establecía que los actores debían ser pareja durante un tiempo determinado.