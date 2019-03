Kristen Stewart no asistirá al estreno de 'On the Road' para esconderse de las cámaras

ROBERT DARÁ SU PRIMERA ENTREVISTA LA PRÓXIMA SEMANA

Parece que Kristen Stewart no levanta cabeza. Las críticas por su infidelidad con el director Rupert Sanders están afectando tanto a la actriz que ha decidido quedarse en su casa y no acudir, el próximo jueves 16 de agosto, a la prémiere de una de sus últimas películas: On the Road. Esta decisión parece estar muy meditada, que piensa que su asistencia podría afectar de manera negativa a la crítica del film.