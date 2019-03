Kristen Stewart asegura que Donald Trump estuvo obsesionado con ella

A finales del año 2012 una de las noticias más sonadas de ese momento fue la ruptura de Kristen Stewart y Robert Pattinson tras iniciar su romance en la saga cinematográfica 'Crepúsculo'.

Pues bien, ahora la actriz ha recordado en una entrevista que ha ofrecido para 'Variety' que en ese momento recibió unos tuits por parte de Donald Trump donde no paraba de meterse con ella por haber sido supuestamente infiel al intérprete con el director de cine Rupert Sanders.

"Se volvió loco conmigo hace un par de años, realmente se obsesionó hace algunos años, fue muy loco", recuerda la actriz.

"Robert Pattinson no debería volver con Kristen Stewart. Ella le engañó como a un perro y lo hará de nuevo", escribía el nuevo presidente de Estados Unidos en uno de sus tuits.

"Todo el mundo sabe que estoy de acuerdo con que Robert Pattinson debería deshacerse de Kristen Stewart. Dentro de unos cuantos años me lo agradecerá. Sé inteligente, Robert", rezaba otro de los mensajes que escribió en Twitter.

Ahora Kristen ha caído en la cuenta que aquella persona que le dirigió esas palabras es hoy en día el nuevo dirigente de su país: "En ese momento él era como una estrella sacada de un reality. No tenía ninguna referencia, realmente no era nadie. Pero haciendo retrospectiva, alguien me lo recordó y fue como: 'Oh, dios mío, tienes razón'", dice sin dar crédito a sus palabras.

"Ni siquiera aún puedo entenderlo. Literalmente no puedo entenderlo. Es algo tan raro que no quiero creer que realmente esté ocurriendo. Es de locos", concluye su entrevista.