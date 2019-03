Kristen Stewart y Anne Hathaway aparecen vestidas de chicos en el videoclip del tema ‘Just One of the Guys’ de Jenny Lewis

AMBAS ACTRICES BAILAN, CANTAN Y TOCAN INSTRUMENTOS EN EL VÍDEO MUSICAL

Después de seis años, Jenny Lewis lanza nuevo disco en solitario y qué mejor manera para promocionar su primer sencillo, ‘Just One of the Guys’, que contar en el videoclip con dos de las actrices con mayor proyección de Hollywood: Kristen Stewart y Anne Hathaway. En las imágenes podemos verlas tocando instrumentos, cantando e, incluso, disfrazadas de chicos. Desde luego, visto lo especialmente tímida que parece Kristen, ¡nos ha sorprendido!