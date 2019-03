Kristen Stewart y su ex, Alicia Cargile, cogidas de la mano en el Festival de Cannes

Han coincidido con la hasta ahora novia de la actriz, Soko, en Cannes

¡Kristen Stewart vuelve con su asistente! O al menos eso parece ya que han acudido juntas al Festival de Cannes donde han sido vistas cogidas de la mano. La actriz no se esconde y no ha dudado en pasear su amor con su ex, Alicia Cargile, en uno de los eventos más mediáticos del año, el Festival de Cannes. Además, la pareja coincidió con Soko.