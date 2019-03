Kristen Stewart agradece que le hayan roto el corazón

EN UNA ENTREVISTA PARA 'HELLO!'

En Hollywood no es oro todo lo que reluce, y es que pese a que es una de las actrices más admiradas por su belleza, Kristen no se ha librado de tener el corazón roto alguna vez. Ella misma ha confesado que da las gracias a Dios porque haya sido así, ya que "no cambiaría el sentir demasiado por el no sentir nada en absoluto".