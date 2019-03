Kristen Stewart y otras actrices que se han ligado a sus directores

Igual que las tonadilleras se enamoran de los toreros, son muchas las actrices que comparten algo más que horas de rodaje con sus directores. Y no hace falta cruzar el charco para dar con estas parejitas. Si no que se lo pregunten a Alex de la Iglesia. El director se quedó prendado de la actriz Carolina Bang cuando la eligió para protagonizar su serie ‘Plutón BRB Nero’ y su romance ¡todavía sigue! Otros dos tortolitos que compartieron amor fuera de las pantallas son Ariadna Gil y David Trueba que se conocieron durante el rodaje de la película ‘Obra Maestra’.

Pero el rollo actriz director también les va mucho en Hollywood. Poco le costó a Tim Burton conquistar a la actriz Helena Bonham Carter durante el rodaje de 'El Planeta de los Simios'. Y no rodeados de monos pero sí de vampiros, surgió la relación entre Kate Beckinsale y Len Wiseman. Aunque más fuerte fue lo de las armas biológicas que hicieron saltar la chispa entre Milla Jovovich y W.S. Pablo Anderson, en la película 'Resident Evil'. El que no podía quedarse fuera de esta lista de romances es el director más premiado de Hollywood, Steven Spielberg, que conquistó el corazón de Kate Capshaw durante el rodaje de 'Raiders'.

Una banda sonora dio comienzo al romance entre Madonna y Guy Ritchie, en la película 'Lock, Stock and Two Smoking Barrels'. Pero no solo los directores dejan prendadas a las actrices. Hay otras que prefieren al resto del equipo de rodaje. Si no que se lo pregunten a Natalie Portman que está más que feliz al lado de su coreógrafo en 'Cisne Negro'. Y nuestra queridísima Belén Rueda también compartió muchos años de su vida con David Ecija, el productor de la mítica serie Médico de Familia.

Viendo cuantas parejitas han salido de los rodajes, lo de Kristen es una aventura más que sumar a la lista.