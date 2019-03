Kris Jenner rompe a llorar al enfrentarse por primera vez con su ex, Caitlyn Jenner

El último episodio del documental basado en Caitlyn Jenner, 'I Am Cait', no ha dejado indiferente a nadie, ya que ha sido el más esperado de todo el reallity. Un cara a cara entre Kris Jenner, la madre del clan Kardashian, y Caitlyn Jenner, su ex marido convertido ahora en mujer.

Por mucho que lo evitara, la madre del clan comenzó a llorar, ya que tenía en frente al padre de sus hijas y su exmarido. "Eres sensible e increíble para toda esta nueva gente en tu vida, simplemente no eres tan sensible e increíble para la familia que dejas atrás", comentó Kris Jenner.

Pero lo más duro llega momentos después, cuando la madre de las Kardashian le inculpó de haberla engañado: "Cuando dedicas toda una vida a una persona y la suma de todo es que eres una distracción...", le dijo Kris. Caitlyn no se quedó callada, y respondió: "Eso no significa que no te quisiera a ti o a los niños".