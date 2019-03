Kris Jenner quiere volver a ponerse el apellido Kardashian para olvidar para siempre su matrimonio con Caitlyn Jenner

LO REVELA EN UNAS ESCENAS ELIMINADAS DEL REALITY DE LA FAMILIA

En el reality de ‘Keeping Up With the Kardashians’ se eliminó una escena durante el útlimo capítulo de lo más reveladora. En ella Kris Jenner confesaba que quería volver a ponerse el apellido Kardashian, una declaración que cabreó a su hija Khloé Kardashian puesto que lo consideraba como un insulto para sus hermanas pequeñas.