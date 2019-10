Durante las últimas temporadas de 'Keeping Up With the Kardashian' hemos visto los problemas que existen entre el novio de Kris Jenner, Corey Gamble, y sus hijas. Y es que parece que la relación de ambos no termina de cuajar…

Y aunque fuimos testigos de la tremenda pelea que recientemente tuvo Corey con Kourtney Kardashian y Scott Disick cuando aseguró que a su hija Penelope le hacía falta un azote; parece que Corey ha encontrado un miembro de la familia con el que sí que conecta: Kylie Jenner.

El pasado fin de semana Corey y Kylie acudieron junto a sus dos amigas Sofia Richie y Yris Palmer al concierto de J Balvin que tuvo lugar en Los Ángeles, un concierto donde, gracias a los vídeo que hemos visto a través de redes, podemos decir que se lo pasaron de maravilla bailando, cantando…

Tan entregados estaban a J Balvin que incluso Corey y Kylie se marcaron un baile que ha sido de lo más comentado. Un baile del que incluso Kris Jenner se ha pronunciado y es que eran muchos los que querían saber qué le parecía a Kris ver a su hija y su novio bailando así.

"Kris pensó que era absolutamente gracioso cuando vio el vídeo de Kylie y Corey bailando juntos en el concierto. Ella pensó que era muy divertido y la hizo realmente feliz ver a su hija llevarse tan bien con su novio. Corey ha tenido algunos problemas en el pasado con sus hijos y verlo disfrutar de una noche y divertirse la hizo tan feliz y realmente no podía pedir nada más. Kris entiende completamente que Corey no es mucho mayor que Kylie, e incluso tiene la misma edad que algunos de sus hijos, por lo que verlos pasar tiempo juntos la hizo sonreír. Ella no quiere nada más que que toda su familia se lleve bien y espera que continúen uniéndose. No hay nada más entre Corey y Kylie que simplemente pasar un buen rato en un concierto. Son amigables entre sí porque se consideran familiares y todo es lo más inocente posible", revela una fuente en exclusiva al portal de noticias HollywoodLife.com.

