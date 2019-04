Acusan a Kris Jenner y aseguran que la infidelidad de Tristan Thompson a Khloé Kardashian ha sido un montaje suyo

Las Kardashian son la realeza televisiva por excelencia y cualquier cosa que pase dentro del clan es noticia. Es por eso que el escándalo entre Khloé, Tristan y los 'cuernos' que le puso con la ex mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, nos ha tenido en vilo durante meses. Idas y venidas, acusaciones a diestro y siniestro, y ahora el nuevo giro que ha dado esta historia nos ha dejado completamente descolocados, y es que ahora, muchos aseguran incluso que toda esta trama podría haber sido un montaje por parte de la matriarca del clan, Kris Jenner, de cara a la nueva temporada del exitoso programa familiar 'Keeping Up with the Kardashians'.

Al menos esa es la conclusión a la que han llegado muchos tras ver el tráiler de la temporada 16 del reality, dónde se puede a ver Khloé convertida en un mar de lágrimas tras enterarse del engaño del padre de su hija, mientras narra completamente destrozada lo difícil que resulta hacerle frente a la traición de una amiga de la familia tan cercana.

¿Crees que Kris Jenner sería capaz de todo esto?