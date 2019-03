Kris Jenner no invita a su tradicional fiesta de Navidad a Blac Chyna

UNA RECONCILIACIÓN IMPOSIBLE ENTRE BLACK CHYNA Y LA FAMILIA DE ROB KARDASHIAN

La familia Kardashian no está dispuesta a dejar que Blac Chyna forme parte del clan. Y es que después de la tensión que sufre la relación entre la ex stripper y Rob Kardashian, Kris Jenner ha decidido no invitar a Blac Chyna a su tradicional fiesta de Navidad. Las Kardashians nunca han tragado a la prometida de Rob, y menos ahora que su relación pende de un hilo tras el nacimiento de la pequeña Dream.